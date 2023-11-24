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Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более 50 екатеринбуржцев выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке на общественных обсуждениях, которые прошли вчера в здании городской администрации.
Главная претензия горожан заключается в том, что завод будет находиться слишком близко к школе и детскому саду – менее, чем в 200 метрах от учреждений. Родители переживают, что предприятие будет вредить их детям. В связи с этим они собрали 2 865 подписей против строительства завода, пишет «Ъ-Урал».
Эксперт-эколог компании «Грани проектирования» Анастасия Супрун попыталась убедить людей в том, что процессы, которые будут проходить на предприятии не будут оказывать какое-либо воздействие на окружающую среду или здоровье живущих рядов людей, так как, по ее словам, переработка будет ручной, после чего отходы будут измельчать.
Депутат гордумы и глава компании «Группы ЛСР на Урале», которая строит жилье на Широкой Речке Владимир Крицкий выступил на стороне жителей, акцентировав внимание на документации, в которой, с его слов, не указано сколько отходов в год будет перерабатывать предприятие. Также он подчеркнул, что была нарушена допустимая норма отступа от жилых зданий. Его также поддержал коллега – депутат гордумы Алексей Вихарев, заявившийся, что они намерены обращаться в суд и правоохранительные органы.
После обсуждений в разговоре с изданием гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов заявил, что планируется стройка не мусороперерабатывающего завода, а производственной площадки, на которой компания будет разрабатывать собственные технологии, чтобы «как можно быстрее научиться перерабатывать отходы, которые образуются на предприятиях». Он также утверждал, что это не вредит здоровью.
Ранее Юрием Аксёновым в разговоре с «Вечерними ведомостями» также говорил, что вредного производства или складирования мусора напротив школы не будет. По его словам, им нужно обкатать технологию, которую планируется запатентовать для возможности использования по всей стране.
Главная претензия горожан заключается в том, что завод будет находиться слишком близко к школе и детскому саду – менее, чем в 200 метрах от учреждений. Родители переживают, что предприятие будет вредить их детям. В связи с этим они собрали 2 865 подписей против строительства завода, пишет «Ъ-Урал».
Эксперт-эколог компании «Грани проектирования» Анастасия Супрун попыталась убедить людей в том, что процессы, которые будут проходить на предприятии не будут оказывать какое-либо воздействие на окружающую среду или здоровье живущих рядов людей, так как, по ее словам, переработка будет ручной, после чего отходы будут измельчать.
Депутат гордумы и глава компании «Группы ЛСР на Урале», которая строит жилье на Широкой Речке Владимир Крицкий выступил на стороне жителей, акцентировав внимание на документации, в которой, с его слов, не указано сколько отходов в год будет перерабатывать предприятие. Также он подчеркнул, что была нарушена допустимая норма отступа от жилых зданий. Его также поддержал коллега – депутат гордумы Алексей Вихарев, заявившийся, что они намерены обращаться в суд и правоохранительные органы.
После обсуждений в разговоре с изданием гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов заявил, что планируется стройка не мусороперерабатывающего завода, а производственной площадки, на которой компания будет разрабатывать собственные технологии, чтобы «как можно быстрее научиться перерабатывать отходы, которые образуются на предприятиях». Он также утверждал, что это не вредит здоровью.
Ранее Юрием Аксёновым в разговоре с «Вечерними ведомостями» также говорил, что вредного производства или складирования мусора напротив школы не будет. По его словам, им нужно обкатать технологию, которую планируется запатентовать для возможности использования по всей стране.
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