Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке

17.18 Вторник, 28 ноября 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Более 50 екатеринбуржцев выступили против строительства мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке на общественных обсуждениях, которые прошли вчера в здании городской администрации.

Главная претензия горожан заключается в том, что завод будет находиться слишком близко к школе и детскому саду – менее, чем в 200 метрах от учреждений. Родители переживают, что предприятие будет вредить их детям. В связи с этим они собрали 2 865 подписей против строительства завода, пишет «Ъ-Урал».

Эксперт-эколог компании «Грани проектирования» Анастасия Супрун попыталась убедить людей в том, что процессы, которые будут проходить на предприятии не будут оказывать какое-либо воздействие на окружающую среду или здоровье живущих рядов людей, так как, по ее словам, переработка будет ручной, после чего отходы будут измельчать.

Депутат гордумы и глава компании «Группы ЛСР на Урале», которая строит жилье на Широкой Речке Владимир Крицкий выступил на стороне жителей, акцентировав внимание на документации, в которой, с его слов, не указано сколько отходов в год будет перерабатывать предприятие. Также он подчеркнул, что была нарушена допустимая норма отступа от жилых зданий. Его также поддержал коллега – депутат гордумы Алексей Вихарев, заявившийся, что они намерены обращаться в суд и правоохранительные органы.

После обсуждений в разговоре с изданием гендиректор «Ведущей утилизирующей компании» Юрий Аксенов заявил, что планируется стройка не мусороперерабатывающего завода, а производственной площадки, на которой компания будет разрабатывать собственные технологии, чтобы «как можно быстрее научиться перерабатывать отходы, которые образуются на предприятиях». Он также утверждал, что это не вредит здоровью.

Ранее Юрием Аксёновым в разговоре с «Вечерними ведомостями» также говорил, что вредного производства или складирования мусора напротив школы не будет. По его словам, им нужно обкатать технологию, которую планируется запатентовать для возможности использования по всей стране.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Екатеринбургские парк 50-летия ВЛКСМ и парк Победы исключили из перечня гайд-парков после протестов
24 ноября 2023
После обращения жителей Талицы к президенту из-за закрытия школы на ремонт прокуратура организовала проверку
20 ноября 2023
В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
28 ноября 2023
Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
28 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Областной суд отменил приговор по делу Мамедова, которого оправдали присяжные

Новый поворот в громком уголовном деле о заказном убийстве 23-летней давности
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:50 В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
17:18 Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
16:32 Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
16:13 Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»
15:39 В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды
15:26 Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
15:01 Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
14:30 В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
14:00 Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
13:26 СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
13:01 Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
12:43 В Екатеринбурге продлили перекрытие Народной Воли до августа 2024 года
12:12 После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
11:38 Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
11:04 В Каменске-Уральском будут судить фельдшера за поддельные больничные
10:29 Глава СК попросил доклад о перестрелке в екатеринбургском ТЦ
10:04 В Екатеринбурге из двора на Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за снега
09:28 Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы
20:39 Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса
20:21 Книга Алексея Иванова «Ёбург» получит экранное воплощение
19:19 На Сибирском тракте спасают щенков
18:51 В Сад Нурова наведались вандалы
18:29 В Каменске-Уральском разбился мужчина
17:49 Свердловские власти поддержали идею о выделении 79 млн на зарплаты лесничим
17:18 Уральцы чаще стали отдыхать в Красноярском крае
16:32 В Свердловской области предложили снизить тариф за ЖКХ для малоимущих
Все новости Свердловской области
18:10 Глава района в ХМАО, который признался в пьяном вождении, заявил об отставке
17:28 ВРНС поддержал инициативу о канонизации полководца Суворова
16:40 Минфин предложил снизить крепость алкогольного мороженого
16:10 Депутат ГД считает, что общество в России «слишком агрессивно», поэтому всем необходимо психологическое тестирование
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
10:48 Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
11:26 Росстат: апельсины подорожали на 80%, бананы — почти на 50%
Все новости России и мира
17:50 В лесу Свердловской области обнаружили тело инспектора ГИБДД
17:18 Екатеринбуржцы выступили против мусороперерабатывающего завода на Широкой Речке
16:32 Участника перестрелки в екатеринбургском торговом центре отправили в СИЗО
16:13 Уральский завод передал Свердловской железной дороги четыре новых «Ласточки»
15:39 В Нижнем Тагиле после вмешательства прокуратуры прекратили сливать в реку сточные воды
15:26 Кинотеатр в Екатеринбурге покажет в прямом эфире конференцию по финансам и инвестициям «Толк — про финансы с толком»
15:01 Свердловские власти пообещали 50 миллионов на строительство собачьего приюта в Асбесте
14:50 Ученые ПНИПУ выяснили, как улучшить обогащение калийной руды
14:47 29 ноября в «Горьковке» презентуют справочник о пермяках
14:30 В Екатеринбурге до середины января перекроют улицу Черноярскую
14:00 Депутат Госдумы заявил, что из-за ограничения электропотребления в свердловском селе приходится выбирать между отоплением и готовкой
13:26 СК присоединился к расследованию ДТП с автобусом на Сервоском тракте
13:01 Екатеринбургские власти пообещали помочь «Гортрансу»
12:43 В Екатеринбурге продлили перекрытие Народной Воли до августа 2024 года
12:12 После скандала с екатеринбургским «Гортрансом» в Госдуме предложили сделать транспорт законодательно неотключаемым
11:38 Самые высокие зарплаты разнорабочих в Свердловской области предлагают в Серове
11:04 В Каменске-Уральском будут судить фельдшера за поддельные больничные
10:29 Глава СК попросил доклад о перестрелке в екатеринбургском ТЦ
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
10:04 В Екатеринбурге из двора на Гурзуфской вывезли мусор, который не могли убрать из-за снега
09:28 Екатеринбуржцы пожаловались на открытый колодец у 140-й школы
20:39 Нижнетагильские полицейские «не заметили» состава преступления в порче заповедного леса
20:21 Книга Алексея Иванова «Ёбург» получит экранное воплощение
19:19 На Сибирском тракте спасают щенков
18:51 В Сад Нурова наведались вандалы
18:29 В Каменске-Уральском разбился мужчина
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK