Суд обязал коммунальщиков повысить температуру горячей воды в Первоуральске

– рассказали в областном суде.

«На вводе в многоквартирный дом установлены коллективные приборы учета, согласно которым температура горячей воды с ноября 2021 года по апрель 2023 года составляла в среднем 58,73°С. То есть на протяжении нескольких лет права жильцов нарушаются, из-за чего они испытывают нравственные страдания»,