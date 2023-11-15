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Суд обязал коммунальщиков повысить температуру горячей воды в Первоуральске
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Свердловский областной суд обязал ПАО «Т Плюс» повысить температуру горячей воды в жилых домах Первоуральска, которая не соответствует санитарным нормам, и выплатить компенсацию жильцам. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе суда.
Решив как-то повлиять на ситуацию, семь собственников квартир в доме на улице Ватутина подали иск на «Т Плюс» с требованиями обязать ресурсоснабжающую организацию устранить недостатки качества горячей воды и взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и неустойку за неисполнение решения суда в размере 300 рублей за каждый день просрочки в пользу каждого истца.
Первоуральский городской суд частично удовлетворил требования местных жителей, возложив на организацию обязанность повысить температуру воды е ниже +60°С и не выше +75°С до 31 декабря 2023 года и взыскав с ответчика в пользу каждого истца моральную компенсацию по 5 тысяч рублей и неустойку за неисполнение решения суда по 100 рублей за каждый день просрочки.
Ответчик был с решением не согласен и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сообщается, что он указывал на неисполнимость судебного решения, так как меры по улучшению качества ГВС требуют много времени и больших финансовых затрат. Доводом также стало то, что модернизация тепловых сетей в городе запланирована на 2025-2027 годы, и до этого времени, как утверждается, изменить ситуацию не получится.
Напомним, что после сообщений о том, что в горячей воде Первоуральска из-за недостаточно высокой температуры завелись опасные бактерии, в «Т-Плюс» пообещали проверить воду и провести работы по промывке и дезинфекции трубопровода.
«На вводе в многоквартирный дом установлены коллективные приборы учета, согласно которым температура горячей воды с ноября 2021 года по апрель 2023 года составляла в среднем 58,73°С. То есть на протяжении нескольких лет права жильцов нарушаются, из-за чего они испытывают нравственные страдания»,
– рассказали в областном суде.
Решив как-то повлиять на ситуацию, семь собственников квартир в доме на улице Ватутина подали иск на «Т Плюс» с требованиями обязать ресурсоснабжающую организацию устранить недостатки качества горячей воды и взыскать компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей и неустойку за неисполнение решения суда в размере 300 рублей за каждый день просрочки в пользу каждого истца.
Первоуральский городской суд частично удовлетворил требования местных жителей, возложив на организацию обязанность повысить температуру воды е ниже +60°С и не выше +75°С до 31 декабря 2023 года и взыскав с ответчика в пользу каждого истца моральную компенсацию по 5 тысяч рублей и неустойку за неисполнение решения суда по 100 рублей за каждый день просрочки.
Ответчик был с решением не согласен и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Сообщается, что он указывал на неисполнимость судебного решения, так как меры по улучшению качества ГВС требуют много времени и больших финансовых затрат. Доводом также стало то, что модернизация тепловых сетей в городе запланирована на 2025-2027 годы, и до этого времени, как утверждается, изменить ситуацию не получится.
«Судебная коллегия по гражданским делам, рассмотрев материалы дела, сочла, что доводы апелляционной жалобы не могут служить основанием для ущемления прав потребителей на получение услуги горячего водоснабжения надлежащего качества. Свердловский областной суд оставил без изменений решение Первоуральского городского суда. Оно вступило в законную силу»,
– подытожили в суде.
Напомним, что после сообщений о том, что в горячей воде Первоуральска из-за недостаточно высокой температуры завелись опасные бактерии, в «Т-Плюс» пообещали проверить воду и провести работы по промывке и дезинфекции трубопровода.
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