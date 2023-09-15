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Бастрыкин потребовал доклад по факту непредставления лечения ребенку со СМА из Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
После обращения семьи Бахтиных из Екатеринбурга к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой спасти их сына – трехлетнего Мишу, который болеет спинально-мышечной атрофией первого типа, – глава СК взял ситуацию на контроль.
Ранее по факту непредоставления лечения ребенку из-за опасений врачебного консилиума было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Напомним, что более года родители Миши добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав отказывают в предоставлении терапии, аргументируя это тем, что такое лечение может быть опасно, так как в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма».
Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил представить подробный доклад о расследовании факта необеспечения лекарственным препаратом ребенка в Свердловской области»,
– говорится в сообщении Следкома.
Ранее по факту непредоставления лечения ребенку из-за опасений врачебного консилиума было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ («Халатность»).
Напомним, что более года родители Миши добиваются исполнения решения суда, согласно которому их сыну должны предоставить для лечения препарат «Спинраза». Однако главврач ОДКБ и свердловский Минздрав отказывают в предоставлении терапии, аргументируя это тем, что такое лечение может быть опасно, так как в России и мире якобы нет доказательно подтвержденных случаев безопасного использования «Спинразы» после укола «Золгенсма».
Сейчас Миша Бахтин находится на терапии с использованием препарата «Рисдиплам», купленного на личные деньги.
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Семья Бахтиных обратилась к главе СКР с просьбой спасти сына со СМА
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