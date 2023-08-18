В Екатеринбурге простились с убитым аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили

– проводят слова Виктора Кокшарова в It's My City.

«Для меня Франсуа – это олицетворение Африки. Олицетворение людей, которые любят Россию, русский язык, хотят получать образование и приехали именно за эти. Мы все скорбим, и для нас это невосполнимая утрата»,