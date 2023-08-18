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В Екатеринбурге простились с убитым аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили
Фото: It's My City
Сегодня, 25 августа, в Екатеринбурге простились с убитым аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили. Церемония прошла в доме прощания «Вознесение», на ней сказал слово и ректор вуза Виктор Кокшаров.
Напомним, аспирант из Габона умер после удара ножом в потасовке у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан нанесший роковой удар 22-летий безработный житель поселка Сосновый Бор Артемовского района Данил Фомин, который в суде признал вину.
«Для меня Франсуа – это олицетворение Африки. Олицетворение людей, которые любят Россию, русский язык, хотят получать образование и приехали именно за эти. Мы все скорбим, и для нас это невосполнимая утрата»,
– проводят слова Виктора Кокшарова в It's My City.
Напомним, аспирант из Габона умер после удара ножом в потасовке у фастфуд-кафе Burger King на улице Малышева 18 августа. Спустя сутки был задержан нанесший роковой удар 22-летий безработный житель поселка Сосновый Бор Артемовского района Данил Фомин, который в суде признал вину.
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