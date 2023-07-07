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Установлена девушка, купившая алкоголь подросткам в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске установили личность девушки, которая купила алкоголь подросткам. После употребления напитков дети попали в больницу.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что спиртные напитки для подростков купила 20-летняя девушка по имени Екатерина. Сейчас она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают.
Напомним, что 10 подростков 2009 и 2010 годов рождения попали в больницу после распития неустановленных напитков на берегу пруда в поселке Пильная. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Сейчас восемь подростков уже выписали из больницы.
Глава пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что спиртные напитки для подростков купила 20-летняя девушка по имени Екатерина. Сейчас она доставлена в здание территориального ОВД, где сыщики ее опрашивают.
«В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива "ESSA". Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки, а еще чуть позже – бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива "ESSE". А из закуски – всего одну упаковку печенья на 11 человек»,
– рассказал полковник Горелых.
Напомним, что 10 подростков 2009 и 2010 годов рождения попали в больницу после распития неустановленных напитков на берегу пруда в поселке Пильная. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку. Сейчас восемь подростков уже выписали из больницы.
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