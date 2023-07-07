Установлена девушка, купившая алкоголь подросткам в Первоуральске

– рассказал полковник Горелых.

«В начале по просьбе несовершеннолетних она купила в трех магазинах порядка 20 бутылок пива "ESSA". Затем по пути следования на водоем дополнительно приобрела три бутылки водки, а еще чуть позже – бутылку коньяка, бутылку ликера и еще дополнительно семь бутылок пива "ESSE". А из закуски – всего одну упаковку печенья на 11 человек»,