Подростки в Первоуральске отравились алкоголем

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Первоуральске 10 подростков поступили в педиатрическое отделение детской городской больницы. У семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации.Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. Детей осмотрели и оказали им необходимую медицинскую помощь.Состояние подростков оценивается удовлетворительное. После полной нормализации состояния детей выпишут домой.