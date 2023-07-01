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Подростки в Первоуральске отравились алкоголем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске 10 подростков поступили в педиатрическое отделение детской городской больницы. У семи из них в биологических жидкостях обнаружили этанол в различной концентрации.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. Детей осмотрели и оказали им необходимую медицинскую помощь.
Состояние подростков оценивается удовлетворительное. После полной нормализации состояния детей выпишут домой.
Как рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области, в Первоуральск выезжала бригада Территориального центра медицины катастроф с токсикологом. Детей осмотрели и оказали им необходимую медицинскую помощь.
Состояние подростков оценивается удовлетворительное. После полной нормализации состояния детей выпишут домой.
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