Прокуратура и СК проводят проверку из-за отравления подростков алкоголем в Первоуральске

– рассказали в ведомстве.

«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанных напитков, а также лица, которое приобрело несовершеннолетним напитки, и дачу правовой оценки его действиям»,