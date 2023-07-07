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Прокуратура и СК проводят проверку из-за отравления подростков алкоголем в Первоуральске
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске прокуратура организовала проверку в связи с доставлением подростков в больницу с признаки отравления. Госпитализированы 10 детей, у семи из которых в биологических жидкостях обнаружили этанол. Также проверку проводит Следственный комитет.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, по предварительным данным, 6 июля подростки 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная в Первоуральске. Напитки по просьбе подростков приобрела для них знакомая 2003 года рождения.
Некоторых подростков после распития госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас их состояние оценивается уже как удовлетворительное.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Первоуральску проводится процессуальная проверка в связи с отравлением подростков алкоголем.
Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловской прокуратуры, по предварительным данным, 6 июля подростки 2009 и 2010 годов рождения распивали неустановленные напитки на берегу пруда в поселке Пильная в Первоуральске. Напитки по просьбе подростков приобрела для них знакомая 2003 года рождения.
Некоторых подростков после распития госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас их состояние оценивается уже как удовлетворительное.
«Прокуратура в ходе надзорных мероприятий установит обстоятельства произошедшего. Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанных напитков, а также лица, которое приобрело несовершеннолетним напитки, и дачу правовой оценки его действиям»,
– рассказали в ведомстве.
В СУ СКР по Свердловской области добавили, что следственным отделом по Первоуральску проводится процессуальная проверка в связи с отравлением подростков алкоголем.
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