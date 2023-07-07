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Из больницы Первоуральска выписали восемь отравившихся подростков
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Первоуральске из больницы выписали восемь подростков, которые отравились алкоголем. Еще двое детей продолжают лечение. Об этом сообщили в минздраве Свердловской области.
Напомним, что 10 подростков 2009 и 2010 годов рождения попали в больницу после распития неустановленных напитков на берегу пруда в поселке Пильная. Напитки по их просьбе приобрела знакомая 2003 года рождения. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Кроме того, управление Роспотребнадзора по Свердловской области ведет расследование группового отравления детей. В крови у подростков обнаружили этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены.
Напомним, что 10 подростков 2009 и 2010 годов рождения попали в больницу после распития неустановленных напитков на берегу пруда в поселке Пильная. Напитки по их просьбе приобрела знакомая 2003 года рождения. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
Кроме того, управление Роспотребнадзора по Свердловской области ведет расследование группового отравления детей. В крови у подростков обнаружили этанол. Метанол и психотропные вещества по результатам анализов не выявлены.
«Управлением Роспотребнадзора организован комплекс мероприятий, направленных на установление причин произошедшего. Проводится уточнение перечня продукции, послужившей причиной отравления, с целью отбора проб для проведения лабораторных исследований»,
– добавили в ведомстве.
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Прокуратура и СК проводят проверку из-за отравления подростков алкоголем в Первоуральске
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Подростки в Первоуральске отравились алкоголем
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