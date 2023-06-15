Исполнительный директор «Ельцин Центра» сообщил о проверке музея прокуратурой

– передает слова собеседника информационное агентство.

«Если говорить о проверках, <...> в отношении нас Генеральная прокуратура по письму депутатов во главе с [Николаем] Бурляевым проводит проверку на соответствие законам НКО, свободе слова, печати, и так далее, в том числе на какие-то признаки экстремизма. <...> Коллеги из свердловской прокуратуры пришли сюда, они осматривали музей, фотографировали, попросили на электронных носителях все наши медиа»,