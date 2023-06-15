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Исполнительный директор «Ельцин Центра» сообщил о проверке музея прокуратурой
Общество
Фото: Вечерние ведомости
Председатель правления центра, исполнительный директор фонда «Президентский центр Б.Н. Ельцина» Александр Дроздов заявил, что прокуратура организовала проверку в отношении «Ельцин Центра» после жалобы депутатов Госдумы, передает ТАСС.
Напомним, что ранее министерство юстиции РФ проводило проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента, которую инициировал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Позже Минюст сообщил о невозможности признать президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге иностранным агентом.
«Если говорить о проверках, <...> в отношении нас Генеральная прокуратура по письму депутатов во главе с [Николаем] Бурляевым проводит проверку на соответствие законам НКО, свободе слова, печати, и так далее, в том числе на какие-то признаки экстремизма. <...> Коллеги из свердловской прокуратуры пришли сюда, они осматривали музей, фотографировали, попросили на электронных носителях все наши медиа»,
– передает слова собеседника информационное агентство.
Напомним, что ранее министерство юстиции РФ проводило проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иностранного агента, которую инициировал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Позже Минюст сообщил о невозможности признать президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге иностранным агентом.
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