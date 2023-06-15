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Минюст России сообщил о невозможности признать «Ельцин Центр» иноагентом

18.21 Понедельник, 19 июня 2023
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Министерство юстиции РФ сообщило о невозможности признать президентский центр Бориса Ельцина в Екатеринбурге иностранным агентом. Такой ответ за подписью замминистра юстиции Олега Свириденко пришел депутату Госдумы от Свердловской области Андрею Альшевских.

Минюст указал, что в соответствии с действующим законодательством об НКО (Федеральный закон №7-ФЗ) нет законных оснований не то, что признавать «Ельцин Центр» иноагентом, но и даже проводить соответствующую проверку.

Напомним, что на прошлой неделе Минюст начал проверку «Ельцин Центра» на предмет деятельности иностранного агента. Проверку инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Как гласит законодательство, руководство Центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное. Потому и чувствует свою безнаказанность. В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать "Ельцин Центр" данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями. Пообсуждаю инициативу с коллегами»,

– написал в своем телеграм-канале Альшевских после получения ответа Минюста.


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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости


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