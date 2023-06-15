Минюст России сообщил о невозможности признать «Ельцин Центр» иноагентом

– написал в своем телеграм-канале Альшевских после получения ответа Минюста.

«Как гласит законодательство, руководство Центра не обязано сдавать отчетность, объясняться за свои расходы, в том числе иностранные поступления, использование имущества и тому подобное. Потому и чувствует свою безнаказанность. В сложившейся ситуации мне видится единственный выход – править ФЗ и лишать "Ельцин Центр" данных льгот. И только после… уполномоченный орган сможет провести полный аудит организации со всеми вытекающими последствиями. Пообсуждаю инициативу с коллегами»,