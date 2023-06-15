Проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских

– написал Альшевских в своем телеграм-канале.

«Заслушали представителя Минюста, как ведомство контролирует "пятую колонну". Пользуясь случаем, спросил замминистра по поводу "Ельцин Центра". Только ленивый его "не пинает", обвиняя во всех грехах. Среди претензий – то, что сотрудники продвигают прозападную линию. Чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции, попросил министерство о комплексной проверке организации. И обязательно отчитаться перед общественностью о результатах»,