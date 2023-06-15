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Проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге инициировал депутат Госдумы Андрей Альшевских
Политика
Фото: Вечерние ведомости
Проверку «Ельцин Центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента инициировал депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских.
Напомним, что заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сегодня заявил о начале проверки «Ельцин Центра».
Ранее «Ельцин Центр» по заявлению Андрея Альшевских проверяла прокуратура. Это было осенью 2022 года. Тогда прокуратура проверила связь «Ельцин Центра» с иноагентами, причастность к скандалу с танцем в лицее №12 и «возможное попустительство со стороны областных чиновников» в отношении деятельности центра. Сотрудники ведомства тогда не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
«Заслушали представителя Минюста, как ведомство контролирует "пятую колонну". Пользуясь случаем, спросил замминистра по поводу "Ельцин Центра". Только ленивый его "не пинает", обвиняя во всех грехах. Среди претензий – то, что сотрудники продвигают прозападную линию. Чтобы раз и навсегда прекратить спекуляции, попросил министерство о комплексной проверке организации. И обязательно отчитаться перед общественностью о результатах»,
– написал Альшевских в своем телеграм-канале.
Напомним, что заместитель министра юстиции РФ Олег Свириденко сегодня заявил о начале проверки «Ельцин Центра».
Ранее «Ельцин Центр» по заявлению Андрея Альшевских проверяла прокуратура. Это было осенью 2022 года. Тогда прокуратура проверила связь «Ельцин Центра» с иноагентами, причастность к скандалу с танцем в лицее №12 и «возможное попустительство со стороны областных чиновников» в отношении деятельности центра. Сотрудники ведомства тогда не нашли оснований для принятия мер прокурорского реагирования.
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