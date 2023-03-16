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РЭК снова признала, что свердловчане переплачивают за коммунальные услуги
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области второй месяц подряд признает, что местные жители переплачивают за коммунальные услуги. Информация об этом опубликована на портале правовой информации региона.
В РЭК заявили, что в отдельных муниципалитетах Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных указом губернатора значений предельных индексов.
Ранее РЭК признала, что свердловчане переплатили за коммунальные услуги в январе.
Напомним, что в конце января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому с 1 декабря плата за ЖКХ в большинстве муниципалитетов может вырасти не более чем на 9,5%. Исключением стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где депутаты местных дум просили установить предельные индексы в 11,1 %.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги значительно выросли. Этому послужила отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч. Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
В РЭК заявили, что в отдельных муниципалитетах Свердловской области мониторинг выявил признаки превышения установленных указом губернатора значений предельных индексов.
«В целях проверки информация направлена в орган государственной власти Свердловской области, осуществляющий жилищный контроль», – сообщили в РЭК.
Ранее РЭК признала, что свердловчане переплатили за коммунальные услуги в январе.
Напомним, что в конце января 2022 года губернатор Евгений Куйвашев издал указ, согласно которому с 1 декабря плата за ЖКХ в большинстве муниципалитетов может вырасти не более чем на 9,5%. Исключением стали Каменск-Уральский и Нижний Тагил, где депутаты местных дум просили установить предельные индексы в 11,1 %.
Однако в начале 2023 года платежки свердловчан за коммунальные услуги значительно выросли. Этому послужила отмена ночного тарифа на электроэнергию в выходные и праздничные дни перевод всех свердловчан на одноставочный тариф: 3,61 рубля за КВт*ч для сельской местности и для домов/квартир с электроплитами, для остальных – 5,15 рубля за КВт*ч. Также с 1 января на 41% вырос ежемесячный платеж за капремонт. Свердловская область заняла третье место по росту тарифов за капремонт.
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