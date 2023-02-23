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Аэрофлот открывает рейсы из Екатеринбурга в Анталью
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Аэрофлот» весной начнет выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью. Об этом «Вечерним ведомостям» сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Программа полетов действует с 27 апреля до 28 октября 2023 года.
Ранее мы писали, что рейсы из Екатеринбурга в Анталью с 1 июня возобновляет авиакомпания «Победа».
Напомним, что по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС на 24 февраля, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли в общей сложности 44 218 человек. В конце февраля на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8.
Полеты будут осуществляться на самолетах Boeing 737-800. Программа полетов действует с 27 апреля до 28 октября 2023 года.
Ранее мы писали, что рейсы из Екатеринбурга в Анталью с 1 июня возобновляет авиакомпания «Победа».
Напомним, что по данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС на 24 февраля, в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли в общей сложности 44 218 человек. В конце февраля на востоке Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,8.
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