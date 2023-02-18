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В Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Новое землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 16 км к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 2 км. О жертвах и пострадавших не сообщается.
По последним данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (на 24 февраля) в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли в общей сложности 44 218 человек.
Обновлено. По уточненным данным сейсмологов, магнитуда нового землетрясения составила 5,8.
По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался в 16 км к юго-востоку от города Малатья. Очаг залегал на глубине 2 км. О жертвах и пострадавших не сообщается.
По последним данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС (на 24 февраля) в результате разрушительных землетрясений в Турции погибли в общей сложности 44 218 человек.
Обновлено. По уточненным данным сейсмологов, магнитуда нового землетрясения составила 5,8.
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