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«Победа» возобновила прямые рейсы из Екатеринбурга в Анталию
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Победа» сообщила о возобновлении с 1 июня этого года прямых рейсов из Екатеринбурга в Анталию. Об этом говорится в официальном телеграм-канале авиакомпании.
Планируется, что перелёты будут выполняться два раза в неделю.
Также «Победа» возобновляет рейсы в Анталию из Казани – четыре раза в неделю, Перми и Махачкалы – три раза в неделю, Челябинска – также два раза в неделю.
Напомним, что, по последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 38 044. Также с момента первого землетрясения произошло 4 734 афтершока.
Планируется, что перелёты будут выполняться два раза в неделю.
Также «Победа» возобновляет рейсы в Анталию из Казани – четыре раза в неделю, Перми и Махачкалы – три раза в неделю, Челябинска – также два раза в неделю.
Напомним, что, по последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений в Турции достигло 38 044. Также с момента первого землетрясения произошло 4 734 афтершока.
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