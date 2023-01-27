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Движение на трассе Нижние Серги – Арти возобновили по одной полосе
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На пятом километре автодороги Нижние Серги – Михайловск – Арти, где опрокинулась бетономешалка, возобновили движение транспорта по одной полосе. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
Напомним, что из-за опрокидывания бетономешалки произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в ДТП не пострадали. Сейчас принимаются меры по устранению последствий аварии.
Напомним, что из-за опрокидывания бетономешалки произошел разлив бетона на проезжую часть. Люди в ДТП не пострадали. Сейчас принимаются меры по устранению последствий аварии.
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