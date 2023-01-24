Участок автодороги в Свердловской области перекрыли из-за ДТП с бетономешалкой

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области перекрыли участок автодороги Нижние Серги – Михайловск – Арти из-за ДТП с бетономешалкой.В Госавтоинспекции Свердловской области рассказали, что на пятом километре автодороги опрокинулась бетономешалка. В результате произошел разлив бетона на проезжую часть. Никто из людей в ДТП не пострадал.«Принимаются меры по устранению последствий», – сообщили в ГИБДД.