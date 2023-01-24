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Свердловчанам не придется перепрограммировать электросчетчики
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Жителям Свердловской области, проживающим в многоквартирных домах, не нужно будет перепрограммировать электросчетчики после отмены скидки на электричество. Об этом сообщила «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова.
По словам Разумовой, система сдачи показаний останется прежней, а потребителям не потребуется перепрограммировать счетчики. Свердловчанам, у которых двухтарифные счетчики, по-прежнему нужно сдавать ночные и дневные показания, управляющие и сбытовые компании будут самостоятельно их обрабатывать и суммировать.
Напомним, что в ноябре 2020 года РЭК Свердловской области увеличила плату за электричество сразу на 35%, но в конце декабря ФАС признала такое повышение незаконным. В январе тарифы на электричество снизили, а РЭК отменила льготный (ночной) тариф по выходным и праздникам.
По словам Разумовой, система сдачи показаний останется прежней, а потребителям не потребуется перепрограммировать счетчики. Свердловчанам, у которых двухтарифные счетчики, по-прежнему нужно сдавать ночные и дневные показания, управляющие и сбытовые компании будут самостоятельно их обрабатывать и суммировать.
«Граждане ничего не должны делать. Не нужно никуда бежать и делать поспешные выводы. Передавать показания можно будет, как и раньше, на "Главучет", клиенты как передавали нам данные по дневному и ночному тарифу, так и продолжат, никаких изменений не будет», — заявила Наталья Разумова.
Напомним, что в ноябре 2020 года РЭК Свердловской области увеличила плату за электричество сразу на 35%, но в конце декабря ФАС признала такое повышение незаконным. В январе тарифы на электричество снизили, а РЭК отменила льготный (ночной) тариф по выходным и праздникам.
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