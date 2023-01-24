Свердловчанам не придется перепрограммировать электросчетчики

«Граждане ничего не должны делать. Не нужно никуда бежать и делать поспешные выводы. Передавать показания можно будет, как и раньше, на "Главучет", клиенты как передавали нам данные по дневному и ночному тарифу, так и продолжат, никаких изменений не будет», — заявила Наталья Разумова.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости