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В Свердловской области снизят тариф на электроэнергию
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 1 февраля установят новый тариф на электроэнергию для населения. Региональная энергетическая комиссия опубликовала соответствующее постановление.
Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК опубликовало постановление о повышении на 35% дневного тарифа на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и в конце декабря отменила постановление РЭК.
В новом постановлении Региональной энергетической комиссии говорится, что тариф на электроэнергию днем останется на уровне 5 рублей 44 копеек, ночью – 2 рублей 59 копеек. Тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года.
Напомним, что в ноябре 2022 года РЭК опубликовало постановление о повышении на 35% дневного тарифа на электроэнергию. Это вызвало резкую критику со стороны местных жителей. В ситуацию вмешалась Федеральная антимонопольная служба и в конце декабря отменила постановление РЭК.
В новом постановлении Региональной энергетической комиссии говорится, что тариф на электроэнергию днем останется на уровне 5 рублей 44 копеек, ночью – 2 рублей 59 копеек. Тариф будет действовать до 31 декабря 2023 года.
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