В Свердловской области ФАС отменила постановление о росте тарифа на электричество на 35%

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Федеральная антимонопольная служба отменила постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области о повышении на 35% дневного тарифа на электричество. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на документ.В заявлении ФАС России говорится, что принято решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября об установлении тарифов на электроэнергию для населения на 2023 год.В ведомстве посоветовали свердловчанам, которым уже успели насчитать суммы по новому тарифу, обратиться в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, который назначит перерасчет.Изданию подтвердили в РЭК информацию о решении ФАС. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут приняты не позднее 1 февраля 2023 года.