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В Свердловской области ФАС отменила постановление о росте тарифа на электричество на 35%
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Федеральная антимонопольная служба отменила постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области о повышении на 35% дневного тарифа на электричество. Об этом сообщает Е1.RU со ссылкой на документ.
В заявлении ФАС России говорится, что принято решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября об установлении тарифов на электроэнергию для населения на 2023 год.
В ведомстве посоветовали свердловчанам, которым уже успели насчитать суммы по новому тарифу, обратиться в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, который назначит перерасчет.
Изданию подтвердили в РЭК информацию о решении ФАС. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут приняты не позднее 1 февраля 2023 года.
В заявлении ФАС России говорится, что принято решение об отмене постановления РЭК Свердловской области от 28 ноября об установлении тарифов на электроэнергию для населения на 2023 год.
В ведомстве посоветовали свердловчанам, которым уже успели насчитать суммы по новому тарифу, обратиться в департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области, который назначит перерасчет.
Изданию подтвердили в РЭК информацию о решении ФАС. Новые тарифы на электроэнергию для населения будут приняты не позднее 1 февраля 2023 года.
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