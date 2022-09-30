Депутат Госдумы заявил об ограничении продажи алкоголя в Еланском гарнизоне
Общество
Фото: Максим Иванов / vk.com
В Еланском гарнизоне, где обучают мобилизованных из Свердловской области и соседних регионов, ограничили продажу алкоголя. С тех пор ситуация стабилизировалась. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Максим Иванов на своей странице во «ВКонтакте».
По словам Иванова, один магазин в Елани полностью прекратил торговлю алкоголем, а второй – ограничил время торговли двумя часами в сутки.
Депутат также посмотрел быт мобилизованных и заявил, что там «сухо, тепло, по-спартански просто». Есть электричество, еда, баня и мини-библиотека. Однако чисто не в каждой палатке.
Максим Иванов добавил, что сегодня для мобилизованных привезли 20 дизельных пушек, которые помог приобрести завод «ФОРЭС». На прошлой неделе тот же завод помог окружному учебному центру с дровами.
Напомним, что депутат Максим Иванов сообщал о проблемах с нехваткой оборудования в Елани. Также он говорил о необходимости ввести сухой закон. Ранее мы писали о смерти трех мобилизованных в Еланском гарнизоне.
По словам Иванова, один магазин в Елани полностью прекратил торговлю алкоголем, а второй – ограничил время торговли двумя часами в сутки.
«Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. Более того, по территории Елани курсирует военная полиция, проверяет документы», – пишет Иванов.
Депутат также посмотрел быт мобилизованных и заявил, что там «сухо, тепло, по-спартански просто». Есть электричество, еда, баня и мини-библиотека. Однако чисто не в каждой палатке.
«Чистота внутри каждой палатки зависит от проживающих. Где-то прибрано, где-то – не очень», – отметил депутат.
Максим Иванов добавил, что сегодня для мобилизованных привезли 20 дизельных пушек, которые помог приобрести завод «ФОРЭС». На прошлой неделе тот же завод помог окружному учебному центру с дровами.
«Не удивляйтесь. Мобилизованные живут в полевых условиях, в палатках, которые отапливаются «буржуйками», – подчеркнул Иванов.
Напомним, что депутат Максим Иванов сообщал о проблемах с нехваткой оборудования в Елани. Также он говорил о необходимости ввести сухой закон. Ранее мы писали о смерти трех мобилизованных в Еланском гарнизоне.
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