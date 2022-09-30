Депутат Госдумы заявил об ограничении продажи алкоголя в Еланском гарнизоне

«Ситуация с пьянством выправилась, дисциплина повышается. Более того, по территории Елани курсирует военная полиция, проверяет документы», – пишет Иванов.



Фото: Максим Иванов / vk.com

«Чистота внутри каждой палатки зависит от проживающих. Где-то прибрано, где-то – не очень», – отметил депутат.



Фото: Максим Иванов / vk.com

«Не удивляйтесь. Мобилизованные живут в полевых условиях, в палатках, которые отапливаются «буржуйками», – подчеркнул Иванов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости