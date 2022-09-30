В учебном центре Елань погибли трое мобилизованных
Общество
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области погибли трое мобилизованных. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
По данным источника ЕАН, один мобилизованный погиб от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Смерть третьего мобилизованного, как сообщает инсайдер, была связана с алкоголя.
Информацию о смерти трех мобилизованных подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
Напомним, что в Елань привозят мобилизованных со Свердловской области, Пермского края и Челябинской области.
По данным источника ЕАН, один мобилизованный погиб от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Смерть третьего мобилизованного, как сообщает инсайдер, была связана с алкоголя.
Информацию о смерти трех мобилизованных подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.
«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», – сообщил Максим Иванов.
Напомним, что в Елань привозят мобилизованных со Свердловской области, Пермского края и Челябинской области.
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