В учебном центре Елань погибли трое мобилизованных

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени», – сообщил Максим Иванов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Еланском гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино Свердловской области погибли трое мобилизованных. Об этом пишет ЕАН со ссылкой на информированный источник. В Минобороны РФ данную информацию не комментировали.По данным источника ЕАН, один мобилизованный погиб от сердечного приступа, второй совершил самоубийство. Смерть третьего мобилизованного, как сообщает инсайдер, была связана с алкоголя.Информацию о смерти трех мобилизованных подтвердил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов.Напомним, что в Елань привозят мобилизованных со Свердловской области, Пермского края и Челябинской области.