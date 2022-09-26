Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования

11.59 Вторник, 27 сентября 2022
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В уральском окружном учебном центре в Елани обнаружилась проблема с нехваткой оборудования и материалов для размещения мобилизованных свердловчан. Об этом сообщает JustMedia.ru со ссылкой на депутата Госдумы РФ Максима Иванова.

Накануне в сети распространилось видео. Утверждается, что оно было сделано в Елани с призывниками из Асбеста. На видео запечатлели, как резервистам дают советы, что необходимо брать с собой дополнительно. Мобилизованным советуют самим закупать спальники, туристические коврики и аптечки с жгутами. В Минобороны РФ не комментируют данную ситуацию.

Депутат Госдумы Максим Иванов заявил JustMedia.ru, что намерен приехать в Елань на следующей недели, чтобы лично проконтролировать организацию быта мобилизованных.

«Сейчас мне звонил командир. И пиломатериалы нужны, и буржуйки нужны, и тепловые пушки нужны. На мой вопрос, куда делись 100 кубов, переданных им в прошлом году, ответить не могут, только намекают, что вот замминистра обороны по тылу сняли. Вот ситуация», – говорит депутат.


По словам Максима Иванова, в военной палатке должен быть пол из досок, а не грязь. В прошлом году командир учебного центра, как рассказывает депутат, пожаловался, что полов в палатках нет, а куда они делись, неизвестно.

Отмечается, что на призыв Иванова о помощи резервистам откликнулись крупные предприятия из Асбеста и Заречного.

«Обращаемся к коммерсантам, чтобы они помогли, кто чем может. Разборки потом будем наводить, куда все делось. Сейчас в той же Елани надо организовать нормальный быт людей из запаса», – говорит собеседник JustMedia.ru.


Депутат Госдумы также заявил, что в Елани по его предложению будут обучать операторов беспилотников. Несколько дронов для этой цели Иванов будет закупать сам. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную ситуацию.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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