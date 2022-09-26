Депутат Госдумы: в учебном центре в Елани обнаружилась нехватка оборудования

«Сейчас мне звонил командир. И пиломатериалы нужны, и буржуйки нужны, и тепловые пушки нужны. На мой вопрос, куда делись 100 кубов, переданных им в прошлом году, ответить не могут, только намекают, что вот замминистра обороны по тылу сняли. Вот ситуация», – говорит депутат.

«Обращаемся к коммерсантам, чтобы они помогли, кто чем может. Разборки потом будем наводить, куда все делось. Сейчас в той же Елани надо организовать нормальный быт людей из запаса», – говорит собеседник JustMedia.ru.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости