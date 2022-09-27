Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан

«Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днём "под шафэ". Продавщица сказала, что торговля алкоголем идёт "слишком уж бойко". Это, разумеется, непорядок», – пишет Максим Иванов.

«Будем оперативно решать эту проблему. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать», – заявляет Иванов.

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Депутат Госдумы РФ Максим Иванов предложил ввести сухой закон в Елани, где собирают и обучают мобилизованных свердловчан. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.По словам Иванова, в Елани есть проблемы с бытом, но большинство из них решаются в рабочем порядке. Однако, ключевая проблема, как считает депутат, – открытая торговля алкоголем.Депутат подчеркнул, что разводить пьянство нельзя. Он отметил, что решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением правительства региона или главы администрации района.Добавим, что в Минобороны РФ данную информацию не комментировали.