Депутат Госдумы предложил ввести сухой закон в Елани, где обучают мобилизованных свердловчан
Общество
Иллюстрация: Вечерние ведомости
Депутат Госдумы РФ Максим Иванов предложил ввести сухой закон в Елани, где собирают и обучают мобилизованных свердловчан. Об этом он заявил в своем телеграм-канале.
По словам Иванова, в Елани есть проблемы с бытом, но большинство из них решаются в рабочем порядке. Однако, ключевая проблема, как считает депутат, – открытая торговля алкоголем.
Депутат подчеркнул, что разводить пьянство нельзя. Он отметил, что решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением правительства региона или главы администрации района.
Добавим, что в Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
По словам Иванова, в Елани есть проблемы с бытом, но большинство из них решаются в рабочем порядке. Однако, ключевая проблема, как считает депутат, – открытая торговля алкоголем.
«Помощник зашел в магазин, в очереди мобилизованные, закупаются алкоголем: водка, пиво. Есть те, кто уже днём "под шафэ". Продавщица сказала, что торговля алкоголем идёт "слишком уж бойко". Это, разумеется, непорядок», – пишет Максим Иванов.
Депутат подчеркнул, что разводить пьянство нельзя. Он отметил, что решить вопрос ограничения торговли алкоголем можно постановлением правительства региона или главы администрации района.
«Будем оперативно решать эту проблему. Продажу алкоголя в таких местах нужно запрещать», – заявляет Иванов.
Добавим, что в Минобороны РФ данную информацию не комментировали.
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