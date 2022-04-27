Олимпийский чемпион Егор Мехонцев вызвал телеведущего Соловьева на «жесткие переговоры» в Екатеринбург

Скрины видео обращения Егора Мехонцева, и кадр из передачи Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1»