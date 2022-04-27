Олимпийский чемпион Егор Мехонцев вызвал телеведущего Соловьева на «жесткие переговоры» в Екатеринбург
Общество
Скрины видео обращения Егора Мехонцева, и кадр из передачи Владимира Соловьева на телеканале «Россия 1»
Олимпийский чемпион Егор Мехонцев ответил телеведущему Владимиру Соловьёву, который на днях назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты».
Знаменитый спортсмен-боксер записал видеообращение, в котором указал, что Владимир Соловьев сегодня делит людей по географическому признаку, а завтра может начать делить по национальному признаку.
«Вы разделяете людей на уральцев и москвичей, на украинцев и русских, это вы разделяете, это вы [Роскомнадзор] (слово обозначающее человека, совершающего негодные поступки)», – сказал известный боксер.
Егор Мехонцев также выразил мнение, что Соловьев мог быть недоволен своими семинарами о «жестких переговорах», афишами о проведении которых был увешан Екатеринбург.
«Приезжайте в Екатеринбург, на Урал, мы вас научим, что также по-настоящему «жесткие переговоры». У нас здесь очень достойные, принципиальные люди проживают, они вас научат «жестким переговорам». Мы покажем вам такие переговоры, которые вы в своей истории ещё не практиковали, я думаю. Если бы практиковали – то вы бы так себя не вели и такого бы не говорили», – заключил Егор Мехонцев.
Напомним, телеведущий Соловьев, назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После чего эти слова оценили многие уральские политики – от экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана до свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Ройзман отреагировал по-уральски жёстко, написав «А ты спрашивал, почему Соловьева все называют ***растической обезьяной». А Куйвашев записал видео, в котором посоветовал Соловьёву следить за своим языком. После этого видео телеграм-каналы, близкие к разным государственным СМИ, начали атаку на Куйвашева, а сам Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
Также вчера стало известно, что главный редактор «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев написал запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором задался вопросом, будет ли заведеное уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении телеведущего.
Знаменитый спортсмен-боксер записал видеообращение, в котором указал, что Владимир Соловьев сегодня делит людей по географическому признаку, а завтра может начать делить по национальному признаку.
«Вы разделяете людей на уральцев и москвичей, на украинцев и русских, это вы разделяете, это вы [Роскомнадзор] (слово обозначающее человека, совершающего негодные поступки)», – сказал известный боксер.
Егор Мехонцев также выразил мнение, что Соловьев мог быть недоволен своими семинарами о «жестких переговорах», афишами о проведении которых был увешан Екатеринбург.
«Приезжайте в Екатеринбург, на Урал, мы вас научим, что также по-настоящему «жесткие переговоры». У нас здесь очень достойные, принципиальные люди проживают, они вас научат «жестким переговорам». Мы покажем вам такие переговоры, которые вы в своей истории ещё не практиковали, я думаю. Если бы практиковали – то вы бы так себя не вели и такого бы не говорили», – заключил Егор Мехонцев.
Напомним, телеведущий Соловьев, назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». После чего эти слова оценили многие уральские политики – от экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана до свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Ройзман отреагировал по-уральски жёстко, написав «А ты спрашивал, почему Соловьева все называют ***растической обезьяной». А Куйвашев записал видео, в котором посоветовал Соловьёву следить за своим языком. После этого видео телеграм-каналы, близкие к разным государственным СМИ, начали атаку на Куйвашева, а сам Соловьев увидел в этом высказывании «понятия», заявив «Ты мне по понятиям что ли пытаешься предъявить?».
Также вчера стало известно, что главный редактор «Точка Ньюс» Дмитрий Фоминцев написал запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову, в котором задался вопросом, будет ли заведеное уголовное дело по статье о разжигании ненависти и вражды в отношении телеведущего.
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Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
28 апреля 2022
28 апреля 2022