В нахамившего пропагандиста Владимира Соловьёва из Екатеринбурга полетели «ответочки»
Политика
Иллюстрация: телеграм-канал «Свет. Екатеринбург»
«Центр мерзотной либераты» (как обозвал Екатеринбург в недавнем эфире небезызвестный Владимир «голова из телевизора» Соловьёв) в долгу не остался. В адрес влиятельного пропагандиста (который называет себя журналистом) полетели «ответочки» разной степени увесистости. И если коллеги «Вечерних ведомостей» из телеграм-канала «Свет. Екатеринбург» ограничились «дружеским» шаржем (Соловьёв с клоунским носом на фоне купола Екатеринбургского цирка), то не обошлось без более серьёзных мер для одёргивания зарвавшейся телезвезды.
От информационного агентства «Точка Ньюс» и его главного редактора Дмитрия Фоминцева на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова отправлен официальный запрос. В нём содержатся несколько вопросов, на которые журналисты просят ответить главного прокурора страны. В частности, такой: «Будут ли заведены уголовные и административные дела по УК РФ статье 282 Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, так как Владимир Соловьёв высказался нелицеприятно о многих екатеринбуржцах, а также откровенно оскорблял и унижал многих уральских политиков?».
С критикой хамского высказывания Соловьёва выступили представители самых разных «лагерей» Екатеринбурга – от уральского гусара Ярослава Ширшикова до председателя Свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной и бывшего губернатора Эдуарда Росселя. Не оставили без внимания высказывание пропагандиста и действующие мэр и губернатор Алексей Орлов и Евгений Куйвашев.
От информационного агентства «Точка Ньюс» и его главного редактора Дмитрия Фоминцева на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова отправлен официальный запрос. В нём содержатся несколько вопросов, на которые журналисты просят ответить главного прокурора страны. В частности, такой: «Будут ли заведены уголовные и административные дела по УК РФ статье 282 Возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, так как Владимир Соловьёв высказался нелицеприятно о многих екатеринбуржцах, а также откровенно оскорблял и унижал многих уральских политиков?».
Текст запроса, отправленного информационным агентством «Точка Нюьс» Игорю Краснову
С критикой хамского высказывания Соловьёва выступили представители самых разных «лагерей» Екатеринбурга – от уральского гусара Ярослава Ширшикова до председателя Свердловского заксобрания Людмилы Бабушкиной и бывшего губернатора Эдуарда Росселя. Не оставили без внимания высказывание пропагандиста и действующие мэр и губернатор Алексей Орлов и Евгений Куйвашев.
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Куйвашев пожелал Соловьеву следить за своим языком после высказываний о Екатеринбурге
28 апреля 2022
28 апреля 2022