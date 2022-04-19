С 1 мая в учебных заведениях Свердловской области будут исполнять гимн и поднимать флаг
Общество
Фото: Вечерние ведомости
В школах и колледжах Свердловской области с 1 мая начнут исполнять гимн и поднимать флаг. Гимн будут включать в начале каждой учебной недели.
Как сообщает ЕАН, в письме от министерства образования Свердловской области, направленном в учебные заведения региона, указано, что такое решение принято, исходя из методических рекомендаций федерального Министерства просвещения.
Церемонию поднятия государственного флага пока планируют проводить только в праздничные даты.
В министерстве образования также заявили, что гимн могут включать по радиосвязи, общий сбор учеников необязателен.
Инициативу начинать учебный день с гимна озвучил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также предложил начать преподавать историю в российских школах с первого класса. Позже в Госдуме предложили изучать историю с дошкольного возраста.
Ранее перенять патриотический опыт у Америки предлагал Владимир Мединский – в школах США день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
Как сообщает ЕАН, в письме от министерства образования Свердловской области, направленном в учебные заведения региона, указано, что такое решение принято, исходя из методических рекомендаций федерального Министерства просвещения.
Церемонию поднятия государственного флага пока планируют проводить только в праздничные даты.
В министерстве образования также заявили, что гимн могут включать по радиосвязи, общий сбор учеников необязателен.
Инициативу начинать учебный день с гимна озвучил министр просвещения Сергей Кравцов. Он также предложил начать преподавать историю в российских школах с первого класса. Позже в Госдуме предложили изучать историю с дошкольного возраста.
Ранее перенять патриотический опыт у Америки предлагал Владимир Мединский – в школах США день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
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