Министр просвещения Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начинать неделю в школах с подъема флага под гимн России. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.
«Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания», – сказал министр. По его мнению, это способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». Инициатива начинать неделю с подъема флага под российский гимн могла бы стать позитивной практикой, отметил министр.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым школам будет оказана поддержка в обеспечении государственной символикой.
24 марта помощник президента РФ Владимир Мединский предложил перенять патриотический опыт американских школ, в которых учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
«Такой элемент школьной жизни, как поднятие флага, во многих регионах уже является устоявшейся практикой. Это можно внедрить в каждой школе в качестве важного элемента воспитания», – сказал министр. По его мнению, это способствует «формированию чувства патриотизма и гражданственности у подрастающего поколения». Инициатива начинать неделю с подъема флага под российский гимн могла бы стать позитивной практикой, отметил министр.
Ранее глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым школам будет оказана поддержка в обеспечении государственной символикой.
24 марта помощник президента РФ Владимир Мединский предложил перенять патриотический опыт американских школ, в которых учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
Свердловский депутат Госдумы предложил разрешить Генпрокуратуре лишать СМИ лицензии за дискредитацию ВС РФ
07 апреля 2022
07 апреля 2022