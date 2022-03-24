Минпросвещения РФ обсудит предложение Мединского о воспевании страны в школах
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
В Минпросвещения заявили, что ведомство готово обсудить предложения помощника президента РФ Владимира Мединского о внедрении в школах воспевания страны, флага и госсимволов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — сообщили в министерстве.
Ранее председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах необходимо перенять американский опыт по патриотическому воспитанию. В частности, он отметил, что в школах США занятия ежедневно начинаются с воспевания страны, ее флага и госсимволов.
«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся», — заявил Мединский.
«Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения. Министерство готово обсудить предложения [о введении в школах воспевания страны, государственных флага и символов] с экспертным сообществом», — сообщили в министерстве.
Ранее председатель межведомственной комиссии по историческому просвещению и Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что в российских школах необходимо перенять американский опыт по патриотическому воспитанию. В частности, он отметил, что в школах США занятия ежедневно начинаются с воспевания страны, ее флага и госсимволов.
«Во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки, ее символов и флага, написанной американскими общественными деятелями во второй половине XIX века, с той поры не менявшейся», — заявил Мединский.
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