Министр Кравцов: в российских школах будут изучать историю с первого класса
Россия и мир
Фото: официальный сайт Президента РФ/kremlin.ru
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что российские школьники начнут изучать историю с первого класса.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — сказал Кравцов (цитата по РИА Новости).
Сейчас курс истории в российских школах начинается с пятого класса.
Ранее Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России. Его инициативу поддержали главы двух регионов.
«Мы сделаем все, чтобы сохранялась историческая память. И мной принято решение, что историческое образование начнётся в школах с первого класса», — сказал Кравцов (цитата по РИА Новости).
Сейчас курс истории в российских школах начинается с пятого класса.
Ранее Кравцов предложил начинать школьную неделю с поднятия флага под гимн России. Его инициативу поддержали главы двух регионов.
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