В Госдуме предложили ввести историческое просвещение с детского сада

11.34 Четверг, 21 апреля 2022
Россия и мир
Фото: Алевтина Трынова/Вечерние ведомости
Президент РФ Владимир Путин 20 апреля поддержал предложение проводить занятия по историческому просвещению в российских школах, чтобы обезопасить детей от дезинформации. Ранее с такой инициативой выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По мнению министра, историческое образование в рамках курса по «Окружающему миру» или внеурочной деятельности необходимо ввести уже с первого класса, при этом полноценный курс истории будет начинаться, как и сейчас, с 5-го.

Между тем во фракции КПРФ в Госдуме полагают, что первый класс — это «поздновато», депутат Николай Иванов предложил начать рассказывать об истории страны дошкольникам с детского сада.

«Мы не просто всецело поддерживаем идею Минпросвещения, это вообще была наша инициатива. Мы выступали с этим неоднократно — с тем, что азы исторические надо знать, и с первого класса даже поздновато, надо начинать с детского сада. С элементами игры и не перенапрягая детей», — сказал в разговоре с «Вечерними ведомостями» депутат Госдумы от фракции КПРФ Николай Иванов (кандидат педагогических наук, учитель истории).

По мнению депутата, это нужно вводить как можно скорее, чтобы уберечь детей от вредной информации и фейков. «Информационный поток колоссальный, интернет сегодня есть даже у детей, играющих в песочнице, и они получают информацию откровенно вредную, в том числе и националистического характера с Украины. И получают ее раньше, чем мы можем донести официальную точку зрения, донести до них историческую правду», — говорит депутат.

Николай Иванов предупреждает об опасности вырастить поколение манкуртов и «Иванов, не помнящих родства». «А если в них вложить вредную идеологию, как это произошло на Украине, то из маленьких, милых и красивых детей получаются сначала молодые, потом зрелые националисты и, впоследствии, фашисты», — говорит парламентарий.

Как учитель истории депутат предложил еще одно нововведение — параллельное изучение отечественной истории с историей стран Европы и США, чтобы в сравнении показать «гуманность и национальную ориентированность» России. «Сейчас, в основном, поэтапное изучение – история древнего мира, средние века, новая и новейшая история... Но в силу того, что произошло очень много изменений в мире, нужно изучать в комплексе и параллельно — например, изучают школьники период средних веков в России, значит, параллельно нужно изучать такой же период средних веков в Европе и США. Это важно делать, так как, если сравнивать, то у России более гуманная, человечная и национально ориентированная история», — полагает Николай Иванов.

В качестве примера он привел покорение Сибири. «Наш замечательный атаман Ермак, да и все цари, присоединившие сибирские земли, — это были люди, которые не губили и не угнетали, а присоединяли и ассимилировали народы, живущие за Уралом. А американцы, как мы хорошо знаем, индейцев истребляли», — сказал депутат.

Ранее в Минпросвещения РФ сообщили, что ведомство усилило работу по противодействию дезинформации, с которой школьники столкнулись после начала военной операции на Украине.

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Алевтина Трынова © Вечерние ведомости
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