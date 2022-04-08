Объявивший о своем уходе Ситимобил продолжает работать в Екатеринбурге
Общество
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Объявивший о своем уходе онлайн-сервис Ситимобил, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга, продолжает работать в Екатеринбурге.
Ранее на сайте компании сервис заказа такси сообщалось, что Ситимобил прекратит свою работу в России с 15 апреля.
Причиной продолжения работы стала смена владельца. Эту информацию подтвердили порталу Е1 в пресс-службе компании.
«Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года. Она коснется технологической платформы сервиса, бренда и каналов привлечения клиентов», – объяснили в Ситимобил.
Ранее на сайте компании сервис заказа такси сообщалось, что Ситимобил прекратит свою работу в России с 15 апреля.
Причиной продолжения работы стала смена владельца. Эту информацию подтвердили порталу Е1 в пресс-службе компании.
«Сделку планируют закрыть во втором квартале 2022 года. Она коснется технологической платформы сервиса, бренда и каналов привлечения клиентов», – объяснили в Ситимобил.
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