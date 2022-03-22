Агрегатор такси Ситимобил объявил о прекращении работы с 15 апреля
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние ведомости
Онлайн-сервис Ситимобил, предоставляющий услуги агрегатора такси, каршеринга и кикшеринга, объявил о прекращении работы с 15 апреля. Об этом сообщается на сайте компании.
«Ситимобил действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо», — сообщает компания.
Во вкладке для водителей сервис уточняет, что с 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. «Но приложение будет работать, и вы успеете решить финансовые вопросы: вывести средства со своего баланса и воспользоваться баллами Топлива»,— говорится в сообщении. Для самозанятых водителей и ИП уточняется, что нужно подписать документы о прекращении сотрудничества.
Также в компании отвечают на вопрос о том, будут ли водители «автоматически зарегистрированы в Яндекс Go». «Нет, это не так. Ситимобил и Яндекс Go — это разные компании, они не связаны между собой. Перейти в другую компанию можно только по собственной инициативе», — уточняют в компании.
Сервис анонсировал приостановку работы 11 марта. Тогда компания уточнила, что каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.
Компания была основана в 2007 году в Москве, ее услугами можно воспользоваться в 70 городах России.
«Ситимобил действительно больше не будет работать. Это не ребрендинг и не переход в другое юридическое лицо», — сообщает компания.
Во вкладке для водителей сервис уточняет, что с 15 апреля нельзя будет принять и выполнить пассажирский заказ. «Но приложение будет работать, и вы успеете решить финансовые вопросы: вывести средства со своего баланса и воспользоваться баллами Топлива»,— говорится в сообщении. Для самозанятых водителей и ИП уточняется, что нужно подписать документы о прекращении сотрудничества.
Также в компании отвечают на вопрос о том, будут ли водители «автоматически зарегистрированы в Яндекс Go». «Нет, это не так. Ситимобил и Яндекс Go — это разные компании, они не связаны между собой. Перейти в другую компанию можно только по собственной инициативе», — уточняют в компании.
Сервис анонсировал приостановку работы 11 марта. Тогда компания уточнила, что каршеринг «Ситидрайв» продолжит работу.
Компания была основана в 2007 году в Москве, ее услугами можно воспользоваться в 70 городах России.
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