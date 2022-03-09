«Уральские авиалинии» до конца апреля приостановили полеты в Казахстан
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» до 30 апреля приостановила выполнение рейсов в Казахстан. Об этом сообщается в телеграм-канале авиаперевозчика.
Отметим, что «Уральские авиалинии» выполняли рейсы в Казахстан, в том числе и из Екатеринбурга.
Ранее мы писали, авиакомпания приостановила рейсы в Азербайджан, ОАЭ, Армению, Израиль и на Пхукет.
Отметим, что «Уральские авиалинии» выполняли рейсы в Казахстан, в том числе и из Екатеринбурга.
Ранее мы писали, авиакомпания приостановила рейсы в Азербайджан, ОАЭ, Армению, Израиль и на Пхукет.
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