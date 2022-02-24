«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на Пхукет
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» до конца весны отменяет рейсы из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет.
Как сообщается в телеграм-канале авиакомпании, с 8 марта отменяются рейсы из Екатеринбурга и Владивостока на Пхукет. Также «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Иркутска в Таиланд с 5 марта.
Известно, что пока полеты на Пхукет отменены до 31 мая.
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Как сообщается в телеграм-канале авиакомпании, с 8 марта отменяются рейсы из Екатеринбурга и Владивостока на Пхукет. Также «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Иркутска в Таиланд с 5 марта.
Известно, что пока полеты на Пхукет отменены до 31 мая.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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