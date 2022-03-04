«Уральские авиалинии» отменили четыре международных рейса
Общество
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» заявили об отмене нескольких международных рейсов до 26 марта. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Так, с 4 марта отменены все рейсы в ОАЭ, Армению и Израиль. С сегодняшнего дня, 5 марта, также отменились рейсы в Азербайджан. Это связано со сложившейся геополитической ситуацией.
Ранее мы писали, что «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет до 31 мая.
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Так, с 4 марта отменены все рейсы в ОАЭ, Армению и Израиль. С сегодняшнего дня, 5 марта, также отменились рейсы в Азербайджан. Это связано со сложившейся геополитической ситуацией.
Ранее мы писали, что «Уральские авиалинии» отменили рейсы из Екатеринбурга на тайский остров Пхукет до 31 мая.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
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«Уральские авиалинии» сообщили об отмене рейсов из Екатеринбурга в Будапешт и обратно
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