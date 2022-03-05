«Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Азербайджан
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов в Азербайджан. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
Выполнение рейсов приостановилось в три города – Баку, Гянджа и Ленкорань – вчера, 8 марта. Ожидается, что полеты возобновят после 26 марта.
В авиакомпании пояснили, что отмена рейсов связана со сложившейся геополитической ситуацией.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Выполнение рейсов приостановилось в три города – Баку, Гянджа и Ленкорань – вчера, 8 марта. Ожидается, что полеты возобновят после 26 марта.
В авиакомпании пояснили, что отмена рейсов связана со сложившейся геополитической ситуацией.
Ведём оперативную онлайн трансляцию о событиях на территории Украины, а также о стихийных акциях протеста в Екатеринбурге в телеграм-канале.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В Екатеринбурге эвакуировали Северный автовокзал
28 февраля 2022
28 февраля 2022