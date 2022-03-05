«Уральские авиалинии» приостановили выполнение рейсов в Азербайджан

10.55 Среда, 9 марта 2022
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостановила выполнение рейсов в Азербайджан. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.

Выполнение рейсов приостановилось в три города – Баку, Гянджа и Ленкорань – вчера, 8 марта. Ожидается, что полеты возобновят после 26 марта.

В авиакомпании пояснили, что отмена рейсов связана со сложившейся геополитической ситуацией.

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Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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