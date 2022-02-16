В 2021 году суды Свердловской области оправдали 57 человек
Общество
Фото: Юлия Кольтенберг / Вечерние ведомости
В Свердловской области в прошлом году суды оправдали 57 человек. Это на 10 человек больше, чем в 2020 году.
Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев сегодня на пресс-конференции рассказал, что доля оправдательных приговор в регионе составляет 0,02%. По его словам, небольшой процент связан с качественным предварительным расследованием. Всего в прошлом году было осуждено 18 655 человек.
Владимир Дмитриев добавил, что оправдательные приговоры касались преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, изнасилованием и так далее. Например, в прошлом году оправдали трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в патрульном автомобиле. Однако позднее Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор.
Председатель Свердловского областного суда Владимир Дмитриев сегодня на пресс-конференции рассказал, что доля оправдательных приговор в регионе составляет 0,02%. По его словам, небольшой процент связан с качественным предварительным расследованием. Всего в прошлом году было осуждено 18 655 человек.
Владимир Дмитриев добавил, что оправдательные приговоры касались преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, изнасилованием и так далее. Например, в прошлом году оправдали трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки в патрульном автомобиле. Однако позднее Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор.
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Свердловский облсуд отменил оправдательный приговор по делу об изнасиловании девушки экс-полицейскими
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