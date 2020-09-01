Полузащитник «Спартака» может перейти в «Урал»
Общество
Фото: ФК «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Резиуан Мирзов может перейти в футбольный клуб «Урал», об этом сообщает «РБ-Спорт».
Планируется, что екатеринбургский клуб арендует 27-лентнего игрока до конца сезона. Отметим, что к игроку также проявляли интерес «Арсенал» и «Тамбов».
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» летом 2019 года за 4 миллиона евро. Игроком основного состава полузащитник не стал.
Ранее мы сообщали, что с «Уралом» подписали контракты полузащитник Бранко Йовичич и защитник Стефан Страндберг.
Планируется, что екатеринбургский клуб арендует 27-лентнего игрока до конца сезона. Отметим, что к игроку также проявляли интерес «Арсенал» и «Тамбов».
Резиуан Мирзов перешел в «Спартак» из «Ростова» летом 2019 года за 4 миллиона евро. Игроком основного состава полузащитник не стал.
Ранее мы сообщали, что с «Уралом» подписали контракты полузащитник Бранко Йовичич и защитник Стефан Страндберг.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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