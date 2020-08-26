ФК «Урал» подписал контракт с Бранко Йовичичем
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Футбольный клуб «Урал» заключил контракт с полузащитником Бранко Йовичичем. Футболист будет выступать под номером 18, об этом рассказали в пресс-службе команды.
Ранее Йовичич выступал за белградский клуб «Цверна Звезда». Вместе с этой командой он трижды выиграл чемпионат Сербии. В рамках Лиги Чемпионов Йовичич выходил на поле против «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Наполи».
«Приветствуем Бранко Йовичича в «Урале» и желаем ему успешной и долгой карьеры в нашей команде!», - сказали в пресс-службе клуба.
Ранее Йовичич выступал за белградский клуб «Цверна Звезда». Вместе с этой командой он трижды выиграл чемпионат Сербии. В рамках Лиги Чемпионов Йовичич выходил на поле против «Ливерпуля», «ПСЖ» и «Наполи».
«Приветствуем Бранко Йовичича в «Урале» и желаем ему успешной и долгой карьеры в нашей команде!», - сказали в пресс-службе клуба.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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