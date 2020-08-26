В ФК «Урал» вернулся Стефан Страндберг
Общество
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
В футбольный клуб «Урал» вернулся норвежский защитник Стефан Страндберг. Ранее он выступал за екатеринбургскую команду во второй части сезона 2018/19.
Вместе с «Уралом» 30-летний футболист завоевал серебряные медали Кубка России. После этого Страндберг отправился выступать в итальянской Серии «В» за клуб «Трапани».
Сейчас в составе «Урала» Стефан будет играть под номером 4.
«Приветствуем Стефана в «Урале» и желаем яркой и надежной игры в футболке нашего клуба! С возвращением!», - сказали в пресс-службе «Урала».
Вместе с «Уралом» 30-летний футболист завоевал серебряные медали Кубка России. После этого Страндберг отправился выступать в итальянской Серии «В» за клуб «Трапани».
Сейчас в составе «Урала» Стефан будет играть под номером 4.
«Приветствуем Стефана в «Урале» и желаем яркой и надежной игры в футболке нашего клуба! С возвращением!», - сказали в пресс-службе «Урала».
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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