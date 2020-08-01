В Асбесте возбуждено уголовное дело из-за ЧП на заводе
Общество
Фото: ok.ru
В Асбесте возбуждено уголовное дело в связи с травмированием двоих сотрудников на заводе «ФОРЭС». Один из них скончался.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Напомним, «Вечерние ведомости» ранее писали, что в ночь на 21 августа на заводе «ФОРЭС» произошла разгерметизация оборудования, в результате чего пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в местную больницу с термическими ожогами, однако 25 августа один из пострадавших скончался.
На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Напомним, «Вечерние ведомости» ранее писали, что в ночь на 21 августа на заводе «ФОРЭС» произошла разгерметизация оборудования, в результате чего пострадали двое мужчин. Их госпитализировали в местную больницу с термическими ожогами, однако 25 августа один из пострадавших скончался.
На данный момент следователи продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.
Наталья Федорова © Вечерние ведомости
Уникальный кварцевый карьер на Урале затопили из-за банкротства госпредприятия
За несколько лет от ФГУП «Центрально-Уральское» осталась лишь лицензия на добычу недр
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
Реклама