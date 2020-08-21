Из-за взрыва на заводе в Асбесте пострадали два человека

11:06 | 22.08.2020

Фото: oblgazeta.ru

В результате взрыва оборудования на заводе «ФОРЕС» в Асбесте в пару обварились двое рабочих.



Инцидент произошел накануне. По предварительной информации МВД, рабочие, находящиеся на смене, сильно превысили лимит функционирования спецоборудования – устройство работало шесть часов вместо положенных трёх, что стало причиной повышенного давления, а далее и взрыва, в результате которого по цеху разлетелась смесь горячей воды и песка.



При этом, депутат думы Асбестовского городского округа Наталья Крылова отмечает, что, по словам рабочих, взорвалась мельница, из-за того, что не был вовремя спущен пар. « Но это непрофессионально, мельница взорваться не могла, возможно, какое-то другое оборудование, мы еще разбираемся», – сказала Крылова порталу Е1.



«У одного из рабочих, которые находились в эпицентре ЧП, ожоги 65–70% тела, а у второго — 20–25%. Оба они госпитализированы в местную больницу, где врачи оказывают им необходимую помощь. Один из пострадавших в реанимации. Сотрудники полиции их личности уже установили, это гражданин Аксенов 1980 года рождения и его коллега Архипов 1984 года рождения, он получил больше всего травм», — сообщил глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых.



В полиции факт взрыва зафиксировали. На данный момент на заводе проводится проверка: опрашиваются очевидцы произошедшего, а также руководство предприятия и инструктора по технике безопасности. Собранные материалы будут направлены в СКР по Свердловской области.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»