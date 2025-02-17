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Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин распорядился о том, чтобы в Екатеринбурге возбудили уголовное дело в связи с нападением собачьей стаи на женщину в лесопарке «Пышминские озерки» в черте уральской столицы.
Ранее глава СК требовал доложить ему о результатах проверки, которую начали свердловские следователи. Свою проверку, напомним, проводит прокуратура.
«Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,
– говорится в сообщении информационного центра СКР.
Ранее глава СК требовал доложить ему о результатах проверки, которую начали свердловские следователи. Свою проверку, напомним, проводит прокуратура.
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