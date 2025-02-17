Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за нападения собачьей стаи на екатеринбурженку

– говорится в сообщении информационного центра СКР.

«Александр Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования»,