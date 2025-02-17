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СК начал проверку в связи с нападением собачьей стаи на жительницу Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Помимо прокуратуры нападением стаи бродячих собак на женщину в лесопарке «Пышминские озерки» в черте Екатеринбурга заинтересовались в Следственном комитете Свердловской области.
В рамках проверки следователи также хотят как выполняется контракт на отлов бездомных животных.
«По данному факту территориальным отделом СУ СК по области организовано проведение процессуальной проверки на предмет наличия в данной ситуации признаков деяния, предусмотренного статье 293 УК РФ – халатность»,
– говорится в сообщении СК.
В рамках проверки следователи также хотят как выполняется контракт на отлов бездомных животных.
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