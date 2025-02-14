В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак





приводят слова женщины издание. «Стянули с меня пуховик и стали кусать ноги, я упала. Стянули шапку, сумку с плеча, стали кусать ягодицы, поясницу. Я орала. Появились мысли, что спастись не получится. Сколько времени они меня рвали – не помню. Помню только, что истошно кричала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на местную жительницу набросилась стая собак, когда она шла на встречу со своим мужем, ждавшим её в лесопарке с дочкой, которой только один месяц. Об этом сообщает Е1.Спас горожанку от агрессивных животных прохожий.По данным портала, женщине пришлось ставить прививки и накладывать швы. Кроме этого, у неё из-за стресса пропало молоко, и теперь она не может кормить дочь грудью.Само нападение произошло 10 февраля. Где именно женщина встретила собак, не уточняется.