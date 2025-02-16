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Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Прокуратура Орджоникидзевского района инициировала проверку в связи с нападением бродячих собак на женщину в Екатеринбурге.
По данным ведомства, нападение произошло в лесопарке «Пышминские озерки» в черте уральской столицы. Ранее сообщалось, что женщина шла на встречу к своему мужу, который ждал её вместе с их новорождённой дочкой. По дороге в лесопарк на неё набросились агрессивные собаки, ставшие рвать женщину на части. Спастись от собак помог прохожий.
По данным ведомства, нападение произошло в лесопарке «Пышминские озерки» в черте уральской столицы. Ранее сообщалось, что женщина шла на встречу к своему мужу, который ждал её вместе с их новорождённой дочкой. По дороге в лесопарк на неё набросились агрессивные собаки, ставшие рвать женщину на части. Спастись от собак помог прохожий.
«В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего. В том числе будет проверено соблюдение условий контракта на отлов безнадзорных животных со стороны подрядчика»,
– заявили в прокуратуре.
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