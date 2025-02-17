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Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку

14.54 Понедельник, 17 февраля 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
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Информация о произошедшем в лесопарке «Пышминские озерки» в черте Екатеринбурга, где на местную жительницу напала собачья стая, дошла до председателя СК. Теперь он ждёт доклад.

«Глава СК поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на жительницу Екатеринбурга»,



Исполнение поручения, а также саму проверку в централньом аппарате ведомства взяли на контроль.

Свою проверку также проводит прокуратура.

Напомним, что девушка шла к своему мужу, который ждал её вместе с ребёнком в парке, когда на пути ей встретилась собачья стая. Они повалили горожанку на землю и стали рвать. Спас молодую маму от агрессивных животных прохожий.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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14:54 Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
13:44 Ехавшим трое суток при жаре до +40°C пассажирам поезда «Имеретинский курорт – Екатеринбург» вернули деньги
13:12 СК начал проверку в связи с нападением собачьей стаи на жительницу Екатеринбурга
12:58 Забор на берегу Городского пруда в Екатеринбурге установили для благоустройства набережной
11:53 Евгений Куйвашев прокомментировал слухи о своей отставке
11:32 У забившего до смерти полуторамесячного малыша екатеринбуржца выявили психическое расстройство
11:11 Авария со смертельным исходом произошла в Ирбитском районе
10:25 Прокуратура начала проверку в связи с нападением собачьей стаи на женщину в Екатеринбурге
10:10 В Нижнем Тагиле лишённый водительских прав сел за руль и устроил в ДТП
09:35 О морозах до -26°C предупреждают в Свердловской области
19:32 На берегу Городского пруда в Екатеринбурге начали возводить строительный забор
18:39 Авито составил рейтинг самых перспективных для трудоустройства регионов
18:35 В Екатеринбурге на молодую маму напала стая бездомных собак
17:48 Находящемуся в СИЗО екатеринбургскому пиарщику Ширшикову удалят глаз
16:20 В Свердловской области возможны сбои в работе ТВ и радио до середины марта
15:28 Женщина впала в кому после встречи с легковушкой на Эльмаше
15:07 В Екатеринбурге до лета закроют движение по мосту на Куйбышева
13:45 Глава СК поручил проверить сырой дом в Нижнем Тагиле
11:58 Жизни трёх человек унесли пожары в Свердловской области за минувшие сутки
10:12 В Красноуральске легковушка не пропустила тепловоз
17:10 Прокуратура организовала проверку после коммунальной аварии, оставившей без воды 11 домов в Верхней Салде
16:55 В Екатеринбурге суд отправил под арест врача, обвиняемого в сексуализированном насилии над ребёнком
15:07 ЖКХ из Артемовского городского округа выплатит более 43 миллионов рублей за незаконную добычу воды
14:12 Суд отправил под арест генерального директора екатеринбургского «Гортранса»
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