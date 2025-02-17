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Глава СК взял под контроль проверку в связи с нападением собачьей стаи на екатеринбурженку
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Информация о произошедшем в лесопарке «Пышминские озерки» в черте Екатеринбурга, где на местную жительницу напала собачья стая, дошла до председателя СК. Теперь он ждёт доклад.
Исполнение поручения, а также саму проверку в централньом аппарате ведомства взяли на контроль.
Свою проверку также проводит прокуратура.
Напомним, что девушка шла к своему мужу, который ждал её вместе с ребёнком в парке, когда на пути ей встретилась собачья стая. Они повалили горожанку на землю и стали рвать. Спас молодую маму от агрессивных животных прохожий.
«Глава СК поручил доложить о результатах проверки по информации о нападении стаи бродячих собак на жительницу Екатеринбурга»,
– сообщает СК.
Исполнение поручения, а также саму проверку в централньом аппарате ведомства взяли на контроль.
Свою проверку также проводит прокуратура.
Напомним, что девушка шла к своему мужу, который ждал её вместе с ребёнком в парке, когда на пути ей встретилась собачья стая. Они повалили горожанку на землю и стали рвать. Спас молодую маму от агрессивных животных прохожий.
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