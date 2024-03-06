В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу

– рассказал Валерий Горелых.

«Эта давняя история. Предварительно, хозяин бойцовской собаки не так давно дружил с другим местным жителем. Но затем у них, как в том известном выражении "коса нашла на камень". В итоге они избили друг друга, за что получили судимости. С тех пор при встрече они продолжают выяснять отношения»,