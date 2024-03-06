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В полиции приняли заявление о нападении собаки в Сухом Логу

16.05 Среда, 6 марта 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что заявление о нападении собаки, предположительно, породы стаффорд, на самоеда в Сухом Логу приняли.

«Эта давняя история. Предварительно, хозяин бойцовской собаки не так давно дружил с другим местным жителем. Но затем у них, как в том известном выражении "коса нашла на камень". В итоге они избили друг друга, за что получили судимости. С тех пор при встрече они продолжают выяснять отношения»,

– рассказал Валерий Горелых.


Сейчас в полиции просят хозяйку пострадавшего питомца обратиться в ветеринарную клинику для получения официального заключения о степени тяжести травм.

Ранее хозяин стаффорда (или же питбуля) заявил порталу «Е1», что второй хозяин самоеда якобы должен ему 40 тысяч рублей и, так как «поймать» должника он не может, решил кошмарить натравить своего питомца на чужую собаку. С его слов, его пёс тоже пострадал в этой драке.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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