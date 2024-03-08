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Один из водителей пострадал в столкновении машин на Режевском тракте
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Отечественный и иностранный автомобили столкнулись сегодня, 8 марта, на Режевском тракте. Одного из водителей с места происшествия увозили на карете «Скорой помощи».
На данный момент сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие на Режевском тракте случилось в момент, когда водитель автомобиля марки «Volvo» пошёл на обгон другого участника движения. При этом им была проигнорирована дорожная разметка. Иномарка выехала на встречную полосу, где в этот момент в обратном направлении двигался «ВАЗ-21100». На этом путешествие двух машин и закончилось.
В ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-21100». У него многочисленные травмы головы и ушибы на теле.
Напомним, накануне в Екатеринбурге на улице Шварца произошла массовая автомобильная авария, в которой тем или иным способом поучаствовали пять машин. В ней пострадало два человека, один из которых несовершеннолетний ребёнок. Авария на Шварца замкнула длинную череду серьёзных ДТП, которая вчера была отмечена в Екатеринбурге.
На данный момент сотрудникам Госавтоинспекции удалось установить, что дорожно-транспортное происшествие на Режевском тракте случилось в момент, когда водитель автомобиля марки «Volvo» пошёл на обгон другого участника движения. При этом им была проигнорирована дорожная разметка. Иномарка выехала на встречную полосу, где в этот момент в обратном направлении двигался «ВАЗ-21100». На этом путешествие двух машин и закончилось.
В ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ-21100». У него многочисленные травмы головы и ушибы на теле.
Напомним, накануне в Екатеринбурге на улице Шварца произошла массовая автомобильная авария, в которой тем или иным способом поучаствовали пять машин. В ней пострадало два человека, один из которых несовершеннолетний ребёнок. Авария на Шварца замкнула длинную череду серьёзных ДТП, которая вчера была отмечена в Екатеринбурге.
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